Росіяни завозять на окуповані території провокаторів з кримінальним минулим, - Маляр

Вона зазначила, що незаконна "влада" навмисно загострює криміногенну обстановку на тимчасово окупованих територіях. Для цього завозять підготовлених провокаторів, які здебільшого мають кримінальне минуле.

Криміналітет провокують місцевих жителів, щоб розпочати гострий конфлікт у громадському місці. Зрештою це переростає у побиття українців, які незгодні з окупаційним режимом.

Крім того, так звані "слідчі органи" приймають рішення виключно на користь проросійських провокаторів.

"Зокрема, більшість масових бійок, у населеному пункті Стрілкове Херсонської області, в результаті яких громадяни отримали значні тілесні ушкодження, “слідчими” класифіковані як такі, що не мають складу злочину, а винних російських провокаторів не можна притягнути до кримінальної відповідальності", - зазначає Маляр.

Заступниця міністра додала, що РФ часто використовує криміналітет у політичних цілях. Зокрема, у 2014-2015 роках росіяни вони завозили в Україну своїх "крадіїв у законі" для розхитування та дестабілізації ситуації.

"У нестабільній внутрішній обстановці росіянам простіше реалізовувати свої злочинні наміри. Отже, якщо вони завозять своїх злочинців на тимчасово окуповані території, значить не так в них там все просто. Доводиться розхитувати і залякувати для інтеграції "руського міра"", - пояснює Маляр.

Як повідомлялося, росіяни можуть готувати провокації на кордоні з Україною. Окупанти вже отримали військову форму ЗСУ.

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