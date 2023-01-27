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Росіяни завдали удару по житловому масиву в Часовому Яру

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Часів Яр, П'ятниця 27 січня 2023 20:56
Росіяни завдали удару по житловому масиву в Часовому Яру Фото: Росіяни завдали удару по житловому масиву в Часовому Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю ввечері, 27 січня, російські військові завдали удару по Часовому Яру Донецької області. Зокрема, окупанти обстріляли житловий масив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

"Часів Яр знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву", - написав він.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу горить місцева школа, багатоквартирні та приватні будинки.

Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Фото: Росіяни завдали удару по житловому масиву в Часовому Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, 27 січня обстріляли Часів Яр на Донеччині. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

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