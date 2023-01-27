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Россияне нанесли удар по жилому массиву в Часовом Яру

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Часов Яр, Пятница 27 января 2023 20:56
Россияне нанесли удар по жилому массиву в Часовом Яру Фото: Россияне нанесли удар по жилому массиву в Часовом Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу вечером, 27 января, российские военные нанесли удар по Часовому Яру Донецкой области. В частности, оккупанты обстреляли жилой массив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"Часов Яр снова под огнем российских реактивных систем залпового огня. Россияне нанесли удар по жилому массиву", - написал он.

По словам главы ОВА, в результате обстрела горит местная школа, многоквартирные и частные дома.

О пострадавших информация в настоящее время не поступала.

Фото: Россияне нанесли удар по жилому массиву в Часовом Яру (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, 27 января обстреляли Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

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