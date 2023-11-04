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Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви

Субота 04 листопада 2023 20:36
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Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники обстріляли центральну частину Херсона. В результаті атаки загинув чоловік, жінка - отримала поранення.

Все, що відомо про атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, Херсонська обласна прокуратура.

Близько 19:00 завдали удару по центральній частині Херсона, в результаті чого загинув чоловік і була поранена жінка. Потерпілу доставили до лікарні.

Чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям. Жінка 52 років отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

При цьому зазначається, що росіяни поцілили поблизу продуктового магазину.

На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.

Росіяни завдали удару по центру Херсона, є жертви

Ситуація у Херсонській області

Правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Так, 2 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон. Окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Через це у місті почалися перебої зі світлом.

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Херсон Війна Росії проти України
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