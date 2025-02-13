Росіяни завдали удару по Сумах: дрони спрямували на будинки

Обстріли України

Цієї ночі ворожі війська знову атакували Україну дронами. Рух ворожих безпілотників фіксували у Сумській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях.

У Військово-морських силах повідомили, що воїни збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

Нагадаємо, що вчора, 12 лютого, окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Над Києвом збили шість балістичних ракет, також був атакований Кривий Ріг.

У Чернігівській та Миколаївській області під удар потрапили об'єкти інфраструктури.

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