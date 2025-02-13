Россияне нанесли удар по Сумах: дроны направили на дома

Обстрелы Украины

Этой ночью вражеские войска снова атаковали Украину дронами. Движение вражеских беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

В Военно-морских силах сообщили, что воины сбили 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, что вчера, 12 февраля, оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Над Киевом сбили шесть баллистических ракет, также был атакован Кривой Рог.

В Черниговской и Николаевской области под удар попали объекты инфраструктуры.

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