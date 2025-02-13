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Россияне нанесли удар по Сумах: дроны направили на дома

Фото: дроны РФ атаковали Сумы (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в четверг, 13 февраля, атаковала город Сумы. Враг направил дроны на жилой сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 13 февраля, утром враг совершил авиационный удар по областному центру Сумской области, применив беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Как отметила Сумская ОВА, россияне направили дроны на частный жилой сектор. Последствия атаки россиян уточняются.

Фото: россияне атаковали Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)

По данным ОВА, этой ночью в небе над Сумской область зенитчики сбили восемь вражеских дронов. С начала года подразделениями ПВО в области уже уничтожены 390 российских беспилотников.

Обстрелы Украины

Этой ночью вражеские войска снова атаковали Украину дронами. Движение вражеских беспилотников фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областях.

В Военно-морских силах сообщили, что воины сбили 11 вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, что вчера, 12 февраля, оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. Над Киевом сбили шесть баллистических ракет, также был атакован Кривой Рог.

В Черниговской и Николаевской области под удар попали объекты инфраструктуры.

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