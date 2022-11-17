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Росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі в Харківській області, є поранені

Фото: росіяни завдали удару по критичній інфраструктурі в Харківській області, є поранені (t.me/zsuwar)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовано потрапляння по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівники, чоловіків госпіталізовано до лікувального закладу", - написав він.

Нагадаємо, в Україні з ранку 17 листопада було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські війська знову завдали масованих ударів по українським містам. Є інформація про "прильоти" та роботу системи ППО.

Докладніше про ситуацію в регіонах – читайте у нашому матеріалі.

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