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Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской область, есть раненые

Фото: россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Харьковской область, есть раненые (t.me/zsuwar)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Изюмском районе Харьковской области. Вследствие удара пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Изюмскому району. Зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. К сожалению, пострадали 3 работника, мужчины госпитализированы в лечебное учреждение", - написал он.

Напомним, в Украине с утра 17 ноября была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь нанесли массированные удары по украинским городам. Есть информация о "прилетах" и работе системы ПВО.

Более подробно о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

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