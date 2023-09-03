Росіяни завдали удару по Херсону, є постраждалий

"Внаслідок обстрілу Херсона військами РФ поранена людина", - написав він, не додавши жодних подробиць.

Зазначимо, що сьогодні близько 15:00 оголосили про повітряну тривогу. Після чого повідомлялося, що в місті лунають вибухи.

При цьому Мрачко заявляв, що обстріл міста вівся з лівого берега регіону, де нараз знаходяться російські окупанти.

Обстріли Херсону й Херсонської області

Після того як Сили оборони України звільнили правий берег Дніпра в Херсонській області, росіяни майже щодня обстрілюють регіон, зокрема й обласний центр. Вони використовують не лише важке озброєння, але й авіацію.

Нещодавно окупанти обстріляли село Садове в Херсонській області, внаслідок чого загинула жінка та постраждав чоловік.

До цього окупанти вкрили вогнем Вірівку, загинула 35-річна жінка, ще одна людина отримала поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.