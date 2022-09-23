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Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Торецьку, є постраждалий

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Торецьк, П'ятниця 23 вересня 2022 08:42
Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Торецьку, є постраждалий Фото: Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Торецьку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер пізно ввечері, 22 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по житловому будинку в Торецьку на Донеччині. Внаслідок пригоди травмувалася одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Від ракетного удару в одному з під'їздів обрушилися плити перекриття з 9 до 7 поверху.

"Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців евакуювалася: із 53 квартир заселеними залишалися 10", - заявив Кириленко.

За його словами, наслідки такого тяжкого удару можна вважати легкими, оскільки лише одна людина травмована.

Глава ОВА також додав, що рятувальники врятували з 9-поверхівки 19 осіб, серед яких двоє дітей.

Фото: Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Торецьку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Торецьк з мінометів. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.

Крім того, 22 вересня центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

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