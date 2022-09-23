Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке, есть пострадавший

В четверг поздно вечером, 22 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке Донецкой области. В результате происшествия травмировался один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

От ракетного удара в одном из подъездов обрушились плиты перекрытия с 9 по 7 этажа.

"Значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жильцов эвакуировались: из 53 квартир заселенными оставались 10", - заявил Кириленко.

По его словам, последствия столь тяжелого удара можно считать легкими, поскольку только один человек травмирован.

Глава ОВА также добавил, что спасатели спасли из 9-этажки 19 человек, среди которых двое детей.

Фото: Россияне нанесли ракетный удар по жилому дому в Торецке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Торецк из минометов. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Кроме того, 22 сентября центр временно оккупированного Донецка попал под обстрел. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

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