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Росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську: постраждали приватні будинки

Фото: глава Слов'янська Вадим Лях (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 31 травня, завдали ракетного удару по Слов'янську у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Останній вечір весни у Словʼянську видався неспокійним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відбулось влучання ворожої ракети по окраїнах міста в мкр-ні Черевківка.

"На щастя - без жертв. Постраждали декілька приватних будинків", - додав Лях.

Ситуація у Слов'янську

Слов'янськ розташований на півночі Донецької області. Після російського вторгнення 2022 року армія РФ змогла захопити Ізюм у Харківській області, Лиман на Донеччині та частину Святогірська. Окупанти підійшли до Слов'янська на досить близьку відстань і влітку регулярно завдавали ударів з артилерії по центру Слов'янська.

Після осіннього наступу ЗСУ загроза оточення Слов'янська зникла, місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км. Попри це росіяни обстрілюють місто з ракет С-300.

Нагадаємо, що російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю, загинула літня жінка.

Також ми повідомляли, що 5 травня окупанти обстріляли заводи у Слов'янську та Краматорську.

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