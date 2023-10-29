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Росіяни завдали ракетного удару по Полтавській області

Фото: росіяни вдарили ракетами по Полтавській області (facebook com Сергій Крук)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія в ніч на 29 жовтня атакувала Полтавську область. Окупанти завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна у Telegram.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. На місці ракетного удару працюють відповідні служби.

Нічна атака на Україну

Цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загарбники випустили 5 "Шахедів", сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники.

Повітряні сили ЗСУ також повідомили, що окупанти випустили із літака Су-34 ракету Х-59. Як відомо, вона вдарила по Полтавській області.

Також вночі вибухи лунали у Хмельницькій області. Там працювала ППО.

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