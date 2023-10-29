Россияне нанесли ракетный удар по Полтавской области

"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры нет. На месте ракетного удара работают соответствующие службы.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Захватчики выпустили 5 "Шахедов", силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники.

Воздушные силы ВСУ также сообщили, что оккупанты выпустили из самолета Су-34 ракету Х-59. Как известно, она ударила по Полтавской области.

Также ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области. Там работала ПВО.