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Россияне нанесли ракетный удар по Полтавской области

Фото: россияне ударили ракетами по Полтавской области (facebook com Сергей Крук)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 29 октября атаковала Полтавскую область. Оккупанты нанесли ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Филипа Пронина в Telegram.

"Враг снова совершил ракетную атаку по Миргородскому району", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданской инфраструктуры нет. На месте ракетного удара работают соответствующие службы.

Ночная атака на Украину

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Захватчики выпустили 5 "Шахедов", силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники.

Воздушные силы ВСУ также сообщили, что оккупанты выпустили из самолета Су-34 ракету Х-59. Как известно, она ударила по Полтавской области.

Также ночью взрывы прогремели в Хмельницкой области. Там работала ПВО.

 

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