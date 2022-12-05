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Росіяни завдали ракетного удару по об'єктах енергетики у Запоріжжі

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Запоріжжя, Понеділок 05 грудня 2022 01:36
Росіяни завдали ракетного удару по об'єктах енергетики у Запоріжжі Фото: росіяни завдали удару по об'єкту інфраструктури у Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У понеділок вночі, 5 жовтня, російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

Окупанти вдарили по об'єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя.

Пошкоджено одне з приватних підприємств. На місці працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня росіяни обстріляли одне з сіл у Запорізькій області. Були пошкоджені лінії електропередачі.

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