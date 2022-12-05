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Россияне нанесли ракетный удар по объектам энергетики в Запорожье

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Запоріжжя, Понедельник 05 декабря 2022 01:36
Россияне нанесли ракетный удар по объектам энергетики в Запорожье Фото: россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В понедельник ночью, 5 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.

Повреждено одно из частных предприятий. На месте работают спасательны службы.

Напомним, в ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области. Были повреждены линии электропередачи

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