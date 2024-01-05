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Росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району

Криворізький район, П'ятниця 05 січня 2024 19:50
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Росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району Архівне фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 5 січня, ракетами та артилерією обстрілювала населені пункти Дніпропетровської області. Постраждали приватні будинки та лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Удар ракетою

За словами очільника області, росіяни вдарили ракетою по Криворізькому району.

"Обійшлося без загиблих і постраждалих", - йдеться в заяві.

Куди ще били окупанти

Лисак повідомив, що Нікопольський район росіяни тричі обстріляли з артилерії. Також ворог направив туди 4 дрони-камікадзе.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com)

"У Нікополі загорілися два приватні будинки. Обидві пожежі загасили. Один будинок знищено. Ще 5 - пошкоджено. Побиті і лінія електропередач, і газопровід", - повідомив він.

У Марганецькій громаді горить дачний будинок. Рятувальники гасять вогонь.

Удари по Дніпропетровській області

Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області з різних видів озброєння.

Сьогодні повідомлялося, що в Кривому Розі було чути вибух під час повітряної тривоги в регіоні через загрозу ракетного удару з боку російських загарбників.

Пізніше ДСНС України заявила, що росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.

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