Росіяни завдали ракетного удару по Криворізькому району
Російська армія сьогодні, 5 січня, ракетами та артилерією обстрілювала населені пункти Дніпропетровської області. Постраждали приватні будинки та лінія електропередач.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Удар ракетою
За словами очільника області, росіяни вдарили ракетою по Криворізькому району.
"Обійшлося без загиблих і постраждалих", - йдеться в заяві.
Куди ще били окупанти
Лисак повідомив, що Нікопольський район росіяни тричі обстріляли з артилерії. Також ворог направив туди 4 дрони-камікадзе.
Фото: Наслідки ударів (facebook.com)
"У Нікополі загорілися два приватні будинки. Обидві пожежі загасили. Один будинок знищено. Ще 5 - пошкоджено. Побиті і лінія електропередач, і газопровід", - повідомив він.
У Марганецькій громаді горить дачний будинок. Рятувальники гасять вогонь.
Удари по Дніпропетровській області
Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області з різних видів озброєння.
Сьогодні повідомлялося, що в Кривому Розі було чути вибух під час повітряної тривоги в регіоні через загрозу ракетного удару з боку російських загарбників.
Пізніше ДСНС України заявила, що росіяни обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Під час ворожої атаки було зафіксовано влучання в житловий будинок.
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