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Росіяни завдали ракетного удару по Донецькій області: є загиблий і поранені

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Донецька область, Середа 31 травня 2023 19:11
Росіяни завдали ракетного удару по Донецькій області: є загиблий і поранені Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни завдали ракетного удару по громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Внаслідок обстрілу Удачненської громади (біля Покровська - ред.) в Донецькій області одна людина загинула. Удар був нанесений по підприємству, де працюють люди. Там нема жодного військового об'єкту", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ще двоє отримали поранення. За попередніми даними, російські окупаційні війська здійснили вранці масований удар, при цьому застосували ракети.

"Також ворог обстріляв Селидівську громаду, влучили в одне з підприємств", - додав глава області.

Бої в Донецькій області

Павло Кириленко зауважив, що росіяни регулярно завдають ударів по всій лінії зіткнення, проте зараз інтенсивність обстрілів знизилась. За його словами, на це впливають, в тому числі і погодні умови.

Із самого початку вторгнення армія РФ почала наступ по всій лінії фронту Донецької області, місцями їй вдалося просунутися. Частину територій українським військам вдалося деокупувати.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що найзапекліші бої відбуваються на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Українським військовим вдається стримувати натиск окупантів, на окремих ділянках ЗСУ реалізовують вдалі контратаки.

Нагадаємо, унаслідок удару авіабомбами по місту Торецьк Донецької області кількість жертв зросла до двох. Крім цього постраждали вісім осіб.

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