Россияне нанесли ракетный удар по Донецкой области: есть погибший и раненые

Россияне нанесли ракетный удар по общине в Донецкой области. В результате этого погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко .

"В результате обстрела Удачненской громады (вблизи Покровска - ред.) в Донецкой области один человек погиб. Удар был нанесен по предприятию, где работают люди. Там нет ни одного военного объекта", - говорится в заявлении.

Отмечается, что еще двое получили ранения. По предварительным данным, российские оккупационные войска осуществили утром массированный удар, при этом применили ракеты.

"Также враг обстрелял Селидовскую громаду, попали в одно из предприятий", - добавил глава области.

Бои в Донецкой области

Павел Кириленко отметил, что россияне регулярно наносят удары по всей линии соприкосновения, однако сейчас интенсивность обстрелов снизилась. По его словам, на это влияют, в том числе и погодные условия.

С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать.

Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что самые ожесточенные бои происходят на Бахмутском и Марьинском направлениях. Украинским военным удается сдерживать натиск оккупантов, на отдельных участках ВСУ реализовывают удачные контратаки.