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Росіяни завдали по Харкову удар дроном-камікадзе

Фото: військові РФ завдали по удар Харкову (https://t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Каріна Левицька

За допомогою дрону-камікадзе росіяни атакували Харків. В результаті удару було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться в заяві.

За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

В результаті російського удару зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

Зауважимо, що попри те, що нині Харків став недоступним для російської піхоти, це не заважає РФ використовувати по місту артилерію та авіацію. Зазвичай окупанти використовують ракети С-300 для обстрілів міста.

Нагадаємо, вночі, 14 травня, армія РФ завдала ракетного удару по Новобаварському району міста Харків.

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харковВійна Росії проти України