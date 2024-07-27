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Росіяни завдали більше 400 ударів по Запорізькому району: є поранені, зруйновано будинки

Автор: Вадим Ребрина

Двох жінок та одного чоловіка поранено внаслідок російських атак на Запорізький район 26 липня. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області.

  • 8 авіаційних ударів війська РФ завдали по Кам’янському, Лобковому, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці. 
  • 224 БпЛА різної модифікації атакували Лежине, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.
  • 167 артобстрілів завдано по території  Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного,  Малої  Токмачки,  Малинівки, Левадного та Щербаків.

Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі у Кривому Розі після пуску росіянами ракети з південно-східного напрямку пролунав вибух.

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