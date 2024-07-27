Росіяни завдали більше 400 ударів по Запорізькому району: є поранені, зруйновано будинки

Двох жінок та одного чоловіка поранено внаслідок російських атак на Запорізький район 26 липня. Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його інформацією, впродовж доби окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах області.
Надійшло 50 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Кривому Розі після пуску росіянами ракети з південно-східного напрямку пролунав вибух.
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