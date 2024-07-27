Россияне нанесли более 400 ударов по Запорожскому району: есть раненые, разрушены дома

Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак на Запорожский район 26 июля. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.
По его информации, за сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.
Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, сегодня ночью в Кривом Роге после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направленияраздался взрыв .
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