RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне нанесли более 400 ударов по Запорожскому району: есть раненые, разрушены дома

Автор: Вадим Ребрина

Две женщины и один мужчина ранены в результате российских атак на Запорожский район 26 июля. Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

По его информации, за сутки оккупанты нанесли 408 ударов по 10 населенным пунктам области.

  • 8 авиационных ударов войска РФ нанесли по Каменскому, Лобковому, Работино, Малой Токмачке и Малиновке.
  • 224 БпЛА разной модификации атаковали Лежине, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Работино.
  • 167 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Щербаков.

Поступило 50 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

 

Напомним, сегодня ночью в Кривом Роге после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направленияраздался взрыв .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВойна России против Украины