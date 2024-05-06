Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: постраждали люди, пошкоджено багатоповерхівки

Зазначається, що близько 14:20 росіяни здійснили авіаційний обстріл Костянтинівки, імовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Скріншот: Костянтинівка (deepstatemap.live)

"Чоловіки віком від 34 до 53 років доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі постраждалим надають кваліфіковану допомогу, стан одного з них оцінюють як тяжкий", - повідомили в прокуратурі.

Розпочато розслідування

Правоохоронці також повідомили, що від вибуху ворожого снаряда в населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, котельню та автомобіль.

"Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ", - пише прокуратура.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.