Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: пострадали люди, повреждены многоэтажки

Отмечается, что около 14:20 россияне осуществили авиационный обстрел Константиновки, предположительно, использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Скриншот: Константиновка (deepstatemap.live)

"Мужчины в возрасте от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас пострадавшим оказывают квалифицированную помощь, состояние одного из них оценивают как тяжелое", - сообщили в прокуратуре.

Начато расследование

Правоохранители также сообщили, что от взрыва вражеского снаряда в населенном пункте повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль.

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ", - пишет прокуратура.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне бьют по Донецкой области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты региона, фактически разрушая города и села. При этом страдает мирное население, ежедневно власти сообщают о раненых и погибших.

Недавно россияне обстреляли Новогродовскую общину в Донецкой области и убили одного человека.

На следующий день оккупанты ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.