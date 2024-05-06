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Россияне нанесли авиаудар по Константиновке: пострадали люди, повреждены многоэтажки

Архивное фото: россияне нанесли авиаудар по Константиновке (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 6 мая, обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Отмечается, что около 14:20 россияне осуществили авиационный обстрел Константиновки, предположительно, использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой. 

В результате атаки россиян на прифронтовой город четверо гражданских получили телесные повреждения различной степени тяжести. 

Скриншот: Константиновка (deepstatemap.live)

"Мужчины в возрасте от 34 до 53 лет доставлены в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Сейчас пострадавшим оказывают квалифицированную помощь, состояние одного из них оценивают как тяжелое", - сообщили в прокуратуре.

Начато расследование

Правоохранители также сообщили, что от взрыва вражеского снаряда в населенном пункте повреждены три многоквартирных жилых дома, котельная и автомобиль. 

"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ", - пишет прокуратура.

Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. 

Россияне бьют по Донецкой области

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты региона, фактически разрушая города и села. При этом страдает мирное население, ежедневно власти сообщают о раненых и погибших.

Недавно россияне обстреляли Новогродовскую общину в Донецкой области и убили одного человека.

На следующий день оккупанты ударили по селу Мемрик Донецкой области. В результате атаки погибла 12-летняя девочка с ее бабушкой.

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