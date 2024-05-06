Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці: постраждали люди, пошкоджено багатоповерхівки
Російські війська сьогодні, 6 травня, обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Унаслідок ворожого авіаудару постраждало четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Зазначається, що близько 14:20 росіяни здійснили авіаційний обстріл Костянтинівки, імовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою.
Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Скріншот: Костянтинівка (deepstatemap.live)
"Чоловіки віком від 34 до 53 років доставлені до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Наразі постраждалим надають кваліфіковану допомогу, стан одного з них оцінюють як тяжкий", - повідомили в прокуратурі.
Розпочато розслідування
Правоохоронці також повідомили, що від вибуху ворожого снаряда в населеному пункті пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, котельню та автомобіль.
"Прокурори вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ", - пише прокуратура.
Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Росіяни б'ють по Донецькій області
Окупанти щодня обстрілюють населені пункти регіону, фактично руйнуючи міста і села. При цьому страждає мирне населення, щодня влада повідомляє про поранених і загиблих.
Нещодавно росіяни обстріляли Новогродівську громаду на Донеччині та вбили одну людину.
Наступного дня окупанти вдарили по селу Мемрик Донецької області. Внаслідок атаки загинула 12-річна дівчинка з її бабусею.
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