Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: обвалилась часть многоэтажки (фото)
Российская армия сегодня, 29 января, нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области. Из-за этого пострадала многоэтажка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Оккупанты ударили по Бериславу", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия удара (facebook.com/khoda.gov.ua)
Отмечается, что управляемая авиабомба попала вблизи многоэтажки.
"По предварительной информации - без жертв", - добавили в ОВА.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Вчера сообщалось, что российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе.
До этого российские террористы с утра атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.
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