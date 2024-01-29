Россияне нанесли авиаудар по Бериславу: обвалилась часть многоэтажки (фото)

Российская армия сегодня, 29 января, нанесла авиаудар по Бериславу в Херсонской области. Из-за этого пострадала многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Оккупанты ударили по Бериславу", - говорится в сообщении. Фото: Последствия удара (facebook.com/khoda.gov.ua) Отмечается, что управляемая авиабомба попала вблизи многоэтажки. "По предварительной информации - без жертв", - добавили в ОВА. Ситуация в Херсонской области После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации. Вчера сообщалось, что российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского мужчину в Бериславе. До этого российские террористы с утра атаковали дронами Берислав. В результате удара погиб гражданский.