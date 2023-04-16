UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни завдали авіаудар по Чернігівській області: виникла пожежа

Фото: Окупанти обстріляли Чернігівську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вчора ввечері, 15 квітня, російська армія з повітря нанесла удар по Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".

Повідомляється, що російські окупаційні війська завдали авіаудар по підприємству в місті Семенівка Чернігівської області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці влучання спалахнула пожежа. На місці авіаудару працюють рятувальники ДСНС.

Раніше ми повідомляли, Росія ввечері, 15 квітня обстріляла Шосткинський район Сумської області. Нанесли авіаудар по комунальній установі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва, за попередньою інформацією, вибухнула граната. Постраждало двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьАвіаудариВійна Росії проти України