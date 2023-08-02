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Росіяни завдали артилерійських ударів по Курахівській громаді, двоє поранених, - Кириленко

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Донецька область, Середа 02 серпня 2023 00:21
Росіяни завдали артилерійських ударів по Курахівській громаді, двоє поранених, - Кириленко Фото: голова Донецької ОВА Павло Кириленко (facebook com pavlokyrylenko donoda)
Автор: Максим Шушко

Російська окупаційна армія протягом доби кілька разів обстріляла з артилерії Курахівську громаду Донецької області. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на Facebook голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Російські війська протягом доби кілька разів завдали ударів з артилерії по Донецькій області. Зокрема, ворожих обстрілів зазнали Курахівська і Торецька громади, південні населені пункти Великоновосілківської громади та селища Мар’їнської.

"Сьогодні зранку, вдень і ввечері були артилерійські обстріли. Більшість з них припадає на Курахівську громаду", - сказав Кириленко.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації зазначив, що внаслідок російських атак у Курахівській територіальній громаді 2 людини отримали поранення.

Обстріли Донецької області

З перших днів повномасштабного російського вторгнення, Донецька область є осередком жортских бойових зіткнень. Останні місяці були особливо напруженими в районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Окупанти систематично обстрілюють населені пункти в регіоні, що спричинило руйнування міст і сіл в області.

31 липня російські окупанти вбили на Донецькому напрямку 2 людей. Також, танкового обстрілу зазнала Авдіївка. За кілька днів до цього, в Торецьку під обстріл потрапили рятувальники.

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