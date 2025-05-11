Росіяни завдали артилерійських ударів по Херсону: є поранені

Обстріли Херсона

Варто зазначити, що Херсон був єдиним обласним центром, який окупували російські війська на початку повномасштабної війни. Херсон та правобережну частину області українські захисники звільнили восени 2022 року під час контрнаступу.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

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