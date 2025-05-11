RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне нанесли артиллерийские удары по Херсону: есть раненые

Фото: Российские войска ударили по Корабельному району Херсона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска осуществили артиллерийский обстрел по Херсону. В результате удара пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА и главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В воскресенье, 11 мая, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона из артиллерии.

В результате атаки пострадала 76-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и бедра.

Как сообщают в Херсонской ОГА, пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пострадали два человека. В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину.

Председатель Херсонской ОГА сообщил, что в результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна.

Также за медпомощью обратилась 57-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась на улице. У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом рук

Обстрелы Херсона

Стоит отметить, что Херсон был единственным областным центром, который оккупировали российские войска в начале полномасштабной войны. Херсон и правобережную часть области украинские защитники освободили осенью 2022 года во время контрнаступления.

Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХерсонВойна в Украине