Россияне нанесли артиллерийские удары по Херсону: есть раненые

Российские войска осуществили артиллерийский обстрел по Херсону. В результате удара пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА и главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
В воскресенье, 11 мая, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона из артиллерии.
В результате атаки пострадала 76-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и бедра.
Как сообщают в Херсонской ОГА, пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Пострадали два человека. В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину.
Председатель Херсонской ОГА сообщил, что в результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна.
Также за медпомощью обратилась 57-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась на улице. У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом рук
Стоит отметить, что Херсон был единственным областным центром, который оккупировали российские войска в начале полномасштабной войны. Херсон и правобережную часть области украинские защитники освободили осенью 2022 года во время контрнаступления.
Впрочем, левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. Армия РФ ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.
Так, 13 апреля российские захватчики обстреляли центр Херсона, в результате чего один человек погиб, еще один - ранен. В Херсоне было повреждено детское медучреждение.
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