Росіяни завдали артилерійських ударів по Херсону: є поранені

Російські війська здійснили артилерійський обстріл по Херсону. Внаслідок удару постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА та главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Також по меддопомогу звернулась 57-річна жінка, яка в момент ворожого удару перебувала на вулиці. В неї діагностували мінно-вибухову травму та перелом рук

Голова Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджені балкони та розбиті вікна.

Постраждали двоє людей. До лікарні з уламковими пораненими шпиталізували 76-річну жінку.

Як повідомляють у Херсоньській ОВА, потерпілу доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення спини та стегна.

У неділю, 11 травня, російська армія обстріляла Корабельний район Херсона з артилерії.

Обстріли Херсона

Варто зазначити, що Херсон був єдиним обласним центром, який окупували російські війська на початку повномасштабної війни. Херсон та правобережну частину області українські захисники звільнили восени 2022 року під час контрнаступу.

Втім, лівобережна частина Херсонської області залишається під російською окупацією. Армія РФ щоденно обстрілює Херсон та інші населені пункти на правому березі Дніпра.

Так, 13 квітня російські загарбники обстріляли центр Херсон, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна - поранена. У Херсоні було пошкоджено дитячий медзаклад.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.