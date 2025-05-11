Россияне нанесли артиллерийские удары по Херсону: есть раненые

Российские войска осуществили артиллерийский обстрел по Херсону. В результате удара пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА и главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

В воскресенье, 11 мая, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона из артиллерии.

В результате атаки пострадала 76-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочные ранения спины и бедра.

Как сообщают в Херсонской ОГА, пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Пострадали два человека. В больницу с осколочными ранениями госпитализировали 76-летнюю женщину.

Председатель Херсонской ОГА сообщил, что в результате обстрела повреждены балконы и разбиты окна.

Также за медпомощью обратилась 57-летняя женщина, которая в момент вражеского удара находилась на улице. У нее диагностировали минно-взрывную травму и перелом рук