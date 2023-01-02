Россияне нанесли 70 ударов по приграничью Сумской области

В понедельник, 2 января, российские войска обстреляли четыре общины Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 70 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"70 ударов нанесли россияне по приграничью из разных видов вооружения", - написал Живицкий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в воскресенье 1 января российские войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

Также ранее мы писали, что 31 декабря враг нанес 110 ударов по Сумской области, пострадали шесть общин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.