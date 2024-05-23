Росіяни зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ та зазнали великих втрат, - Сирський

Головком зазначив, що продовжує працювати у військових частинах на східному фронті.

"Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно", - повідомив Сирський.

У районі Липців (на захід від Вовчанська) ворог також зазнав втрат і перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій ЗСУ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами головнокомандувача, складна ситуація в районі Кислівки, де ворог намагається прорвати оборону та вийти до річки Оскіл.

Інтенсивні бойові дії тривають в районі Іванівського та на підступах до Часового Яру. Сирський наголосив, що росіяни намагаються будь-якою ціною зачепитися за місто, використовують на цьому напрямку новітні Т-90М, БМП-3, БМД-4, які, як правило, знищуються протитанковими засобами та FPV-дронами ще при висуванні.

Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Росія кидає туди найбільш підготовлені підрозділи. У штурми йде піхота, бронетехніки, а також нерідко загарбники застосовують мотоцикли та багі.

На інших напрямках також неспокійно, але кількість та інтенсивність бойових дій значно менше. Сирський додав, що головна мета роботи у частинах - це вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, РЕБ, посилення резервами тощо.

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