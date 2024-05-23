Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский

Главком отметил, что продолжает работать в воинских частях на восточном фронте.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью увяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг из разных направлений перекидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - сообщил Сырский.

В районе Липцов (к западу от Волчанска) враг также понес потери и перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций ВСУ.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам главнокомандующего, сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Сырский подчеркнул, что россияне пытаются любой ценой зацепиться за город, используют на этом направлении новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще при выдвижении.

Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает туда более подготовленные подразделения. В штурмы идет пехота, бронетехника, а также нередко захватчики применяют мотоциклы и баги.

По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Сырский добавил, что главная цель работы в частях - это изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ, усиление резервами и т.п.

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