RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне увязли в уличных боях за Волчанск и понесли большие потери, - Сырский

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в Волчанске увязли в уличных боях после незначительных успехов в ходе наступления на севере Харьковской области. Оккупанты понесли большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Главком отметил, что продолжает работать в воинских частях на восточном фронте.

"После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев в Харьковской области противник полностью увяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг из разных направлений перекидывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно", - сообщил Сырский.

В районе Липцов (к западу от Волчанска) враг также понес потери и перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций ВСУ.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам главнокомандующего, сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные боевые действия продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. Сырский подчеркнул, что россияне пытаются любой ценой зацепиться за город, используют на этом направлении новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются противотанковыми средствами и FPV-дронами еще при выдвижении.

Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Россия бросает туда более подготовленные подразделения. В штурмы идет пехота, бронетехника, а также нередко захватчики применяют мотоциклы и баги.

По другим направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Сырский добавил, что главная цель работы в частях - это изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ, усиление резервами и т.п.

 

facebook.com/CinCAFofUkraine

 

Российское наступление

Напомним, с 10 мая 2024 года российская армия начала повторное наступление на севере Харьковской области. Россияне дошли до города Волчанск у границы с РФ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Сырский отметил, что РФ расширила фронт на 70 километров. По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты в Харьковской области дошли только до первой линии обороны.

Кроме того, захватчики пытаются прорвать оборону украинских сил в районе Авдеевки, а также захватить город Часов Яр в Донецкой области.

Больше о ситуации на севере Харьковской области - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАлександр Сырский