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Росіяни затримують мешканців окупованих територій через відсутність паспорта РФ, - Генштаб

Ілюстративне фото: росіяни затримують мешканців окупованих територій через відсутність паспорта РФ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни проводять додаткові перевірки місцевих жителів окупованих територій, якщо у них немає паспорта РФ, доходить навіть до затримань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

Зазначається, що росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій України задля примусу до отримання громадянства РФ.

Так, в Азовському, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, окупанти посилили контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта.

"Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - зазначаються у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни в Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

До того ж, окупанти відмовляються лікувати українців без російського паспорта.

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