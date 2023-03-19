Росіяни затримують мешканців окупованих територій через відсутність паспорта РФ, - Генштаб

Зазначається, що росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення тимчасово окупованих територій України задля примусу до отримання громадянства РФ.

Так, в Азовському, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, окупанти посилили контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта.

"Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням", - зазначаються у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни в Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

До того ж, окупанти відмовляються лікувати українців без російського паспорта.

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