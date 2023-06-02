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Росіяни затоплюють поля в Запорізькій області, щоб завадити наступу України, - ОВА

Фото: окупанти бояться наступу ЗСУ в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Уляна Безпалько

Окупанти бояться наступу українських військових, зокрема на півдні окупованої Запорізької області, де вони затоплюють поля та відкривають шлюзи в зрошувальних каналах, щоб йому перешкодити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Наприклад, вони відкривають шлюзи в зрошувальних каналах і в такий спосіб затоплюють наші поля - тобто роблять все, щоб ми не могли пройти тим чи іншим шляхом", - розповів він.

Крім того, за словами Малашка, хоча колаборанти на окупованій частині Запорізької області самі не від'їжджають, їх поки залишають тут, але виїжджають їхні сім'ї.

"Вони виїжджають як у напрямку Росії, так і в напрямку окупованого Криму. Щодо того чи бояться? Авжеж, бояться", - додав очільник ОВА.

У підтвердження своїх слів, він зазначив, що кількість обстрілів Запорізької області зросла вже майже до 100-120 на добу.

"Як правило, вони цілять по цивільних об'єктах. Тому їхні занепокоєння, що ми от-от будемо наступати, мають місце", - зазначив Малашко.

Контрнаступ ЗСУ

27 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна готова розпочати свій контрнаступ для звільнення територій від окупаційних військ. Це може статися завтра, післязавтра чи за тиждень.

А двома днями раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про те, що контрнаступ ЗСУ нібито вже "почався і триває протягом кількох днів".

За даними Пентагону, вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ мають відіграти танки, завданням яких буде забезпечити вогневу міць українських сил.

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