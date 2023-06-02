Росіяни затоплюють поля в Запорізькій області, щоб завадити наступу України, - ОВА

Окупанти бояться наступу українських військових, зокрема на півдні окупованої Запорізької області, де вони затоплюють поля та відкривають шлюзи в зрошувальних каналах, щоб йому перешкодити.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Наприклад, вони відкривають шлюзи в зрошувальних каналах і в такий спосіб затоплюють наші поля - тобто роблять все, щоб ми не могли пройти тим чи іншим шляхом", - розповів він.
Крім того, за словами Малашка, хоча колаборанти на окупованій частині Запорізької області самі не від'їжджають, їх поки залишають тут, але виїжджають їхні сім'ї.
"Вони виїжджають як у напрямку Росії, так і в напрямку окупованого Криму. Щодо того чи бояться? Авжеж, бояться", - додав очільник ОВА.
У підтвердження своїх слів, він зазначив, що кількість обстрілів Запорізької області зросла вже майже до 100-120 на добу.
"Як правило, вони цілять по цивільних об'єктах. Тому їхні занепокоєння, що ми от-от будемо наступати, мають місце", - зазначив Малашко.
27 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Україна готова розпочати свій контрнаступ для звільнення територій від окупаційних військ. Це може статися завтра, післязавтра чи за тиждень.
А двома днями раніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв про те, що контрнаступ ЗСУ нібито вже "почався і триває протягом кількох днів".
За даними Пентагону, вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ мають відіграти танки, завданням яких буде забезпечити вогневу міць українських сил.
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