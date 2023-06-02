Россияне затапливают поля в Запорожской области, чтобы помешать наступлению Украины, - ОВА

"Например, они открывают шлюзы в оросительных каналах и таким образом затапливают наши поля - то есть делают все, чтобы мы не могли пройти по тому или иному пути", - рассказал он.

Кроме того, по словам Малашко, хотя коллаборанты на оккупированной части Запорожской области сами не уезжают, их пока оставляют здесь, но уезжают их семьи.

"Они выезжают как в направлении России, так и в направлении оккупированного Крыма. Насчет того боятся ли? Конечно, боятся", - добавил глава ОВА.

В подтверждение своих слов он уточнил, что количество обстрелов Запорожской области возросло уже почти до 100-120 в сутки.

"Как правило, они целят по гражданским объектам. Поэтому их беспокойство, что мы вот-вот будем наступать, имеют место", - отметил Малашко.

Контрнаступление ВСУ

27 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения территорий от оккупационных войск. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.

А двумя днями ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о том, что контрнаступление ВСУ якобы уже "началось и продолжается в течение нескольких дней".

По данным Пентагона, решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны сыграть танки, задачей которых будет обеспечить огневую мощь украинских сил.