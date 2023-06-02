Россияне затапливают поля в Запорожской области, чтобы помешать наступлению Украины, - ОВА

Оккупанты боятся наступления украинских военных, в частности на юге оккупированной Запорожской области, где они затапливают поля и открывают шлюзы в оросительных каналах, чтобы ему воспрепятстовать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Например, они открывают шлюзы в оросительных каналах и таким образом затапливают наши поля - то есть делают все, чтобы мы не могли пройти по тому или иному пути", - рассказал он.
Кроме того, по словам Малашко, хотя коллаборанты на оккупированной части Запорожской области сами не уезжают, их пока оставляют здесь, но уезжают их семьи.
"Они выезжают как в направлении России, так и в направлении оккупированного Крыма. Насчет того боятся ли? Конечно, боятся", - добавил глава ОВА.
В подтверждение своих слов он уточнил, что количество обстрелов Запорожской области возросло уже почти до 100-120 в сутки.
"Как правило, они целят по гражданским объектам. Поэтому их беспокойство, что мы вот-вот будем наступать, имеют место", - отметил Малашко.
27 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения территорий от оккупационных войск. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.
А двумя днями ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о том, что контрнаступление ВСУ якобы уже "началось и продолжается в течение нескольких дней".
По данным Пентагона, решающую роль в контрнаступлении ВСУ должны сыграть танки, задачей которых будет обеспечить огневую мощь украинских сил.
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