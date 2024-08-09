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Росіяни застосували нові авіабомби для ударів по Сумській області: у чому їхня особливість

Ілюстративне фото: росіяни запустили по Сумській області нові авіабомби (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 9 серпня, застосовували для ударів по території Сумської області нові авіабомби. Вони мають більш далекий радіус дії, ніж звичайні КАБи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

Він розповів, що сьогодні з 7:30 ранку ворог запустив 24 авіабомби по Сумській області, але є зміни в боєприпасах, які він використовує.

"Раніше це були прості КАБи, які планували і завдавали ударів по населених пунктах та об'єктах інфраструктури, зараз з'явилися нові плануючі боєприпаси. Вони такі ж, як і КАБи, але мають двигун. Ця бомба летить значно далі, у два рази, і точніше" , – зазначив чиновник.

За його словами, загалом сьогодні росіяни випустили 11 таких нових бомб по території Сумської області.

Артюх уточнив, що способи боротьби з подібним озброєнням таке саме, як і у випадку з КАБами, - насамперед необхідно збивати літаки-носії. Також можливе застосування засобів радіоелектронної боротьби, які є на озброєнні у ЗСУ.

Що передувало

Нагадаємо, 27 червня стало відомо, що російські окупанти почали застосовувати для ударів по Харкову авіабомби ФАБ-500 із модулем планування та корекції.

Такі бомби запустили з бомбардувальників Су-34, вони пролетіли відстань близько 65 кілометрів, перш ніж досягти цілі.

За кілька днів удар по місту такими авіабомбами повторився.

Також подібні бомби ворог застосовував і для ударів Донецької області.

На думку експертів, росіяни били по Харкову рідкісною версією ФАБ-500Т, яка може летіти далі, ніж стандартна. Більш детально про таке озброєння - у матеріалі РБК-Україна.

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