Россияне применили новые авиабомбы для ударов по Сумской области: в чем их особенность

Он рассказал, что сегодня с 7:30 утра враг запустил 24 авиабомбы по Сумской области, но есть изменения в боеприпасах, которые он использует.

"Раньше это были простые КАБы, которые планировали и наносили удары по населенным пунктам и объектам инфраструктуры, сейчас появились новые планирующие боеприпасы. Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее", - отметил чиновник.

По его словам, всего сегодня россияне выпустили 11 таких новых бомб по территории Сумской области.

Артюх уточнил, что способы борьбы с подобным вооружением такое же, как и в случае с КАБами, - в первую очередь необходимо сбивать самолеты-носители. Также возможно применение средств радиоэлектронной борьбы, которые есть на вооружении у ВСУ.