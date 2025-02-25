Росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах, - Нацполіція

"Росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Лише за останній тиждень місто Суми п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Фото: росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах (t.me/UA_National_Police)

Як виглядає цей дрон

сірого кольору, схожий на літачок;

два крила розташовані "етажеркою".

електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;

малий розмір, малопомітний, тихий у русі;

має бойову частину вагою близько 3 кг.

Як людям убезпечити себе