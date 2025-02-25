Росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах, - Нацполіція

Російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах. Лише за останній тиждень місто п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Росіяни почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по мирному населенню. Лише за останній тиждень місто Суми п’ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ударів загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.
Фото: росіяни застосовують нові дрони для ударів по Сумах (t.me/UA_National_Police)
Нагадаємо, цієї ночі, 25 лютого, російські загарбники знову запустили дрони-камікадзе для повітряних ударів по Україні.
Під ранок стало відомо, що у Сумах було чути вибухи, й через ворожий дроновий удар була пошкоджена житлова багатоповерхівка. Міська влада розповіла, що "прильоти" ударних безпілотників типу "Шахед" були в районі озера Чеха. Постраждали дві людини.
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