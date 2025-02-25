Россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах, - Нацполиция

"Россияне начали использовать новый тип беспилотников для ударов по мирному населению. Только за последнюю неделю город Сумы пять раз подвергся атакам этих дронов, снаряженных взрывчаткой", - говорится в сообщении.

В результате ударов погиб человек, еще трое получили ранения. Взрывы повредили автомобили и жилые дома.

Фото: россияне применяют новые дроны для ударов по Сумах (t.me/UA_National_Police)

Как выглядит этот дрон

серого цвета, похож на самолетик;

два крыла расположены "этажеркой".

электродвигатель сзади, толкающий винт;

малый размер, малозаметный, тихий в движении;

имеет боевую часть весом около 3 кг.

Как людям обезопасить себя