Росіяни запустили вночі 58 дронів і одну ракету на Україну: як відпрацювала ППО

Зокрема, росіяни атакували Україну із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, Силами Протиповітряної оборони збито та подавлено 52 ворожі "Шахедів", "Гербер" та інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Окрім цього, зафіксовано влучання ракети та шести ударних дронів на трьох локаціях, а також падіння збитих уламків на двох локаціях.

У Повітряних силах зазначили, що вранці росіяни розпочали нову хвилю атак безпілотниками з північно-східного напрямку.