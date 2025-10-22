Росіяни запустили по Україні ракети: у Києві та Полтаві лунали вибухи

Зранку, 22 жовтня, російські окупанти запустили по Україні ракети. Внаслідок цього у низці міст було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ, канал "Суспільне Полтава" та власного кореспондента.
Зокрема, цього ранку росіяни підняли у небо літаки МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". Після цього військові зафіксували швидкісні цілі (ракети), які летіли щонайменше в напрямку Києва.
"У Полтаві чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 07:15.
Водночас вибухи на тлі ракетної атаки було чути у Києві.
Станом на 07:27 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується по всій Україні, оскільки ракетна небезпека залишається. Варто також зазначити, що наразі для столиці ж також загроза застосування ударних дронів.
Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня росіяни також атакували Київ дронами і ракетами. Тоді під ударом була критична інфраструктура.
Зокрема, в результаті ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
Крім того, ворог атакував енергетику. В результаті ворожого обстрілу лівий берег столиці залишився без світла, а на правому спостерігалися перебої. Крім цього, були проблеми з водопостачанням.
Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.