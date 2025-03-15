Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза

Ввечері, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Перші безпілотники було зафіксовано у Дніпропетровській області о 17:19. За останньою інформацією, станом на 19:41 дрони та їх курс виглядає наступним чином:
Станом на 19:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, що в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та 178 ударних безпілотників. Станом на 8:30 сили ППО збили 130 дронів, а ще 38 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.