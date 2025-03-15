UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза

Фото: для України існує загроза застосування ударних дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 15 березня, російські окупанти знову запустили по Україні ударні безпілотники. Ворожі дрони фіксують у низці регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Перші безпілотники було зафіксовано у Дніпропетровській області о 17:19. За останньою інформацією, станом на 19:41 дрони та їх курс виглядає наступним чином:

  • БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курсом північно-західним на Полтавську;
  • БпЛА в центрі Полтавської області, курсом північно-західним на Київську та Черкаську області;
  • "Шахеди" на півночі Кіровоградської області, курсом південно-західним на Миколаївський регіон;
  • БпЛА на заході Сумської області, курсом південно-західним на Чернігівську область;
  • БпЛА на північно-західному кордоні Харківської області. Курсом північно-західним в напрямку Полтавську область;
  • "Шахеди" на півдні Черкаської області, курсом північно-західним на Київську.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що в ніч на 15 березня, російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети та 178 ударних безпілотників. Станом на 8:30 сили ППО збили 130 дронів, а ще 38 безпілотників-імітаторів РФ - були локаційно втрачені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони