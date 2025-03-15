Росіяни запустили по Україні дрони: де існує загроза

Перші безпілотники було зафіксовано у Дніпропетровській області о 17:19. За останньою інформацією, станом на 19:41 дрони та їх курс виглядає наступним чином:

БпЛА на півночі Дніпропетровської області, курсом північно-західним на Полтавську;

БпЛА в центрі Полтавської області, курсом північно-західним на Київську та Черкаську області;

"Шахеди" на півночі Кіровоградської області, курсом південно-західним на Миколаївський регіон;

БпЛА на заході Сумської області, курсом південно-західним на Чернігівську область;

БпЛА на північно-західному кордоні Харківської області. Курсом північно-західним в напрямку Полтавську область;

"Шахеди" на півдні Черкаської області, курсом північно-західним на Київську.

Де оголосили тривогу

Станом на 19:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.