Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

О 22:37 військові повідомили про входження ворожих БпЛА через Сумську область курсом на Полтавську область.

Згодом декілька груп ударних БпЛА вже рухалися територією Полтавської області у західному напрямку.

О 23:13 військові повідомили про рух нових груп БпЛА типу "Shahed" у південній частині Сумської в напрямку Полтавської області.

Також ворожі дрони виявлені у Запорізькій області, рухаються на північ.

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В Дніпропетровській області оголошена загроза застосування ударних БпЛА з Запорізької та Донецької областей.

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Військові повідомили, що декілька груп ударних БпЛА спостерігаються в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Напрямок їхнього руху хаотичний.

В даний момент карта повітряних тривог України виглядає так: