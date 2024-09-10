Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

В 22:37 военные сообщили о вхождении вражеских БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.

Через некоторое время несколько групп ударных БпЛА двигались по территории Полтавской области в западном направлении.

В 23:13 военные сообщили о движении новых групп БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумской в направлении Полтавской области.

Также вражеские дроны обнаружены в Запорожской области, движутся на север.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так: