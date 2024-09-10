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Россияне запустили "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Фото: Украина снова под атакой "Шахедов" со стороны России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:37 военные сообщили о вхождении вражеских БпЛА через Сумскую область курсом на Полтавскую область.

Через некоторое время несколько групп ударных БпЛА двигались по территории Полтавской области в западном направлении.

В 23:13 военные сообщили о движении новых групп БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумской в направлении Полтавской области.

Также вражеские дроны обнаружены в Запорожской области, движутся на север.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Обстрелы и ситуация на фронте

В ночь на вторник, 10 сентября, россияне атаковали Украину несколькими ракетами и десятками "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 38 вражеских беспилотников.

На Киев российские БпЛА заходили с разных направлений. Все вражеские цели были сбиты.

Тем временем войска агрессора пытаются штурмовать на трех направлениях фронта. Продолжаются бои вблизи Лозовой в Харьковской области.

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Война России против Украины