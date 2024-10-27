Росіяни запустили у соцмережах фейк про вибори у США

Вибори президента США відбудуться вже 5 листопада. Напередодні цього росіяни запустили у соцмережах фейк, де нібито знищуються бюлетені за Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

На опублікованому відео хибно було показано, як у штаті Пенсільванія, що коливається, знищуються поштові бюлетені за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Зокрема, у ролику чоловік перебирає надіслані поштою бюлетені з округу Бакс і рве ті, де голос за колишнього президента США. Це відео стало особливо популярним у соцмережі Х, набравши мільйони переглядів.

У четвер виборча комісія округу Бакс оголосила відеоролик "підробленим", заявивши, що конверт та інші матеріали, які зображені на кадрах, "явно не є справжніми" матеріалами, що належать їм або поширюються.

Наступного дня у спільній заяві Управління директора національної розвідки (ODNI), ФБР та Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) заявили, що відео є частиною російської операції з дезінформації.

"Російські суб'єкти сфабрикували і посилили недавнє відео, на якому хибно зображено людину, яка рве бюлетені в Пенсільванії. Ця російська діяльність є частиною ширших зусиль Москви щодо підняття необґрунтованих питань щодо чесності виборів у США і розпалювання розбіжностей серед американців", -.йдеться у заяві.

Також там сказано, що Росія, як очікується, створить та опублікує більше подібного контенту у спробі "підірвати довіру" до чесності президентських виборів 5 листопада.

The Guardian пише, що відео з'явилося в той час, коли американська влада готується до сплеску дезінформації в останні дні напружених виборів між кандидатом від республіканців Трампом та кандидатом від демократів Камалою Гарріс.