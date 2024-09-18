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Російська ферма тролів поширює фейкові відео з Гарріс

Вашингтон, Середа 18 вересня 2024 13:42
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Російська ферма тролів поширює фейкові відео з Гарріс Фото: Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські боти в інтернеті поширюють фейкові відео з кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс. Ролики спрямовані на дискредитацію демократки та її кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC).

Зазначається, що спостерігають зміни в тактиці впливу РФ на політичну ситуацію у США протягом останніх кількох місяців. Росіяни зосередилися на кампанії Гарріс-Волза, зокрема, поширюють дезінформаційні відео.

У звіті згадуються два угруповання тролів - Storm-1516 і нове Storm-1679. Вони створили і поширювали два відео про Гарріс, які набрали мільйони переглядів.

Перший ролик розповідає, що нібито прихильники Гарріс нападають на учасника мітингу на підтримку Дональда Трампа. На іншому відео акторка, схожа на Гарріс, під час фіктивного інциденту з ДТП нібито втікала з місця аварії.

Ролики з'являються в інтернеті від імені місцевого ЗМІ у Сан-Франциско, яке створене лише за кілька днів до публікації фейкових відео.

Нова група тролів Storm-1679 переключила свою увагу з виробництва контенту про Олімпійські ігри в Парижі на публікацію неправдивих відео, що дискредитують Гарріс. В одному з них показано рекламний щит у Нью-Йорку з неправдивими заявами віцепрезидентки США. Ролик за чотири години набрав понад 100 тисяч переглядів у Telegram.

Як зазначили у Microsoft, з наближенням виборів у США варто очікувати збільшення фейкових відео політичного характеру, створених та поширених Росією.

Вибори у США

Нагадаємо, цього року у листопаді у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами на президентське крісло є демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп.

Нещодавно у розвідці США заявили, що Росія почала просувати Трампа і обирає для цього "більш витончені" методи, ніж раніше.

Детальніше про те, виклики є для України та Зеленського на тлі виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.

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Російська Федерація Камала Гарріс Вибори в США Фейки
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