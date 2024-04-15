Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: працює ППО

Російські окупанти сьогодні, 15 квітня, ввечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та Сили оборони півдня в Telegram.
За інформацією військових, дві групи російських дронів помітили на півночі Херсонської області.
Одна з них летить у бік Дніпропетровської області, а друга - у бік півночі Миколаївської області, курсом на північний захід.
При цьому Сили оборони півдня уточнили, що по дронах йде бойова робота. Військові закликали мирних жителів перебувати в укриттях та не перешкоджати роботі ППО.
Оновлено 21:55
У Повітряних силах уточнили інформацію про "Шахеди":
Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні свої ударні безпілотники. За допомогою такого озброєння ворог намагається атакувати цивільну інфраструктуру країни.
14 квітня лише по Харківській області намагалися вдарити 10 "Шахедами". Усі ворожі цілі вдалося збити протиповітряної оборони.
Дрони ворог запускав з території Курської області.
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