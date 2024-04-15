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Росіяни запустили "Шахеди" по Україні: працює ППО

Ілюстративне фото: росіяни запустили дрони по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 15 квітня, ввечері вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та Сили оборони півдня в Telegram.

За інформацією військових, дві групи російських дронів помітили на півночі Херсонської області.

Фото: карта повітряних тривог (скриншот)

Одна з них летить у бік Дніпропетровської області, а друга - у бік півночі Миколаївської області, курсом на північний захід.

При цьому Сили оборони півдня уточнили, що по дронах йде бойова робота. Військові закликали мирних жителів перебувати в укриттях та не перешкоджати роботі ППО.

Оновлено 21:55

У Повітряних силах уточнили інформацію про "Шахеди":

  • група дронів у Дніпропетровській області рухається на північ;
  • безпілотники на сході Кіровоградської області - у бік Дніпропетровської області;
  • нова група "Шахедів" на півночі Херсонської області курсом на Миколаївську область;
  • нова група дронів з півдня курсом на Миколаївську область.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні свої ударні безпілотники. За допомогою такого озброєння ворог намагається атакувати цивільну інфраструктуру країни.

14 квітня лише по Харківській області намагалися вдарити 10 "Шахедами". Усі ворожі цілі вдалося збити протиповітряної оборони.

Дрони ворог запускав з території Курської області.

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